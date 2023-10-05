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Spor

Balotelli: 10 milyon euroya hemen giderim!

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Paris Saint-Germain'e transfer olup olmayacağına yönelik soruya cevap verdi. İtalyan yıldız, '10 milyon euro maaşla gitmeyi kabul ederim' dedi.

5 Ekim 2023 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Balotelli: 10 milyon euroya hemen giderim!
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Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, TVPlay'e önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan yıldız, "Paris Saint-Germain'den teklif gelse gider misin?" şeklinde gelen soruya, "Hiç şansım yok. Daha önce Marsilya ve Nice'te oynadığım için asla" yanıtını verdi.

Balotelli, daha sonra ise, "10 milyon euro maaş teklif etseler?" sorusunu, "Elbette. Bu durumda kabul ederim. 10 milyon euro'ya kardeşimin amatör takımına gider ve orada bile oynarım" cevabını verdi.

33 yaşındaki futbolcu, transferin son gününde Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Balotelli, yeni sezonda çıktığı ilk maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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