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Spor

Balotelli Galatasaray'a bedelsiz gelecek

Brescia'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli, Galatasaray'a göz kırptı! Son dakika haberine göre ünlü golcüye bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı kırmızılıların transfer planı şimdiden belli... İşte detaylar...

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:40
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Serie A takımlarından Brescia’da forma giyen Mario Balotelli sezon sonu ayrılmak istiyor. İtalya basınına göre; 29 yaşındaki İtalyan forvet, menajeri aracılığı ile Galatasaray’da oynamak istediğini iletti. Sarı-Kırmızılı yönetim ise kiralık Rumen oyuncu Andone’nin dönüşünü de planlayarak Balotelli’nin takıma katılmasına sıcak bakıyor. Mario Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A’da 19 maçta sadece 5 gol kaydetti.

NORMAL TARİH 2022 YILIYDI

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm kulüpler ekonomik olarak sıkıntı yaşarken, herkes ağırlıklı olarak kiralık veya bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek. Mario Balotelli’nin Brescia’yla mukavelesi 2022 yılında tamamlanacak. Ancak Calciomercato, tecrübeli forvetin sözleşmesinde özel bir madde bulunduğunu duyurdu. Buna göre; Brescia Kulübü küme düşerse, Mario Balotelli, bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.

GİTMESİNE KESİN GÖZLE BAKILIYORDU

Brescia şu anda Serie A’da 16 puanla son sırada bulunuyor. Küme düşmesine de adeta kesin gözüyle bakılıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ligler devam etseydi, Balotelli, 30 Haziran’da ‘ayrılık’ hakkına sahip olacaktı. Şimdi ise sezon ne zaman biterse o zaman gidebilecek. Galatasaray Yönetimi, İtalyan oyuncuyla söz kesti. Brescia’nın düşmesi sonrasında dünyaca ünlü isim, bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

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Bugüne kadar 36 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Balotelli 14 gol attı.

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