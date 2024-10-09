İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2393
  • EURO
    37,5414
  • ALTIN
    2879.02
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Balotelli, Genoa yolcusu

Serie A ekiplerinden Genoa'nın son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

9 Ekim 2024 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Balotelli, Genoa yolcusu
ABONE OL

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Mario Balotelli için yeni bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER İÇİN ARADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Genoa'nın İtalyan golcüyle ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardonu'nun, Balotelli'yi aradığı ve ikilinin transfer için görüşme yaptığı aktarıldı.

Balotelli'nin adı geçtiğimiz günlerde de İtalya'dan Torino ile anılmıştı.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

34 yaşındaki futbolcu, daha önce verdiği röportajda farklı ülkelerden teklifler aldığını ancak hedefinin İtalya'ya geri dönmek olduğunu söylemişti.

Adana Demirspor'da geçen sezon 16 maçta sahaya çıkan Balotelli, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.