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Spor

Balotelli için Genoa açıklaması!

Mario Balotelli'nin menajeri Enzo Raiola, İtalyan futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. Raiola, Balotelli'nin hazır olduğunu ve anlaşma için Genoa'yı beklediklerini söyledi.

18 Ekim 2024 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Balotelli için Genoa açıklaması!
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Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Mario Balotelli için menajerinden açıklama geldi.

İtalyan futbolcunun menajeri Enzo Raiola, anlaşma için Genoa yönetimini beklediklerini söyledi.

Raiola, "Alberto Zangrillo'yu (Genoa Başkanı) tanıyacak kadar şanslıyım. Onun Mario'nun büyük bir hayranı olduğunu biliyorum. Başkanı olduğu kulübe Mario'yu transfer etmek onun için büyük bir zevk olacaktır. Bugün anlaşma için Genoa'yı beklediğimiz bir durumdayız. Mario hazır ve neler verebileceğini biliyoruz. Bu anlaşmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesini umuyoruz. Bologna maçından sonra bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, daha önce Genoa'nın Balotelli ile anlaştığını ancak 34 yaşındaki futbolcu için Bologna maçının beklendiğini duyurmuştu.

Genoa'da Bologna maçının kaybedilmesi durumunda teknik direktör Alberto Gilardino ile yollar ayrılabilir. Bu durumda Balotelli için kararı yeni teknik adam verecek.

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