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Spor

Balotelli, menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'a haber yolladı

İtalyan yıldız Mario Balotelli, Trabzonspor'a gelmek istiyor. Deneyimli golcü, temsilcilerini devreye sokarak Karadeniz temsilcisi ile temasa geçti.

Sabah8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Balotelli, menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'a haber yolladı
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Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'LA TEMASA GEÇTİ

İtalyan golcü, temsilcileri aracılığıyla Karadeniz ekibiyle temas kurdu. Bordo-mavili yönetim, İtalyan oyuncunun bu isteğini teknik direktör Nenad Bjelica'ya iletecek.

ALTERNATİF LİSTEDE TUTULACAK

Kontrolü kolay olmayan bir futbolcu olan Balotelli kulübün ana hedefleri arasında yer almıyor. Bjelica ve yönetim, Bruno Petkovic'i bekliyor. Balotelli ismi alternatif olarak listede tutulacak.

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