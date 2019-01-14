Balotelli'den Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mario Balotelli için Nice’den sevindirici haber geldi. Nice Başkanı Rivere, “Bize yaşattığı harika iki yılı unutmadım ancak bizde kalması mümkün değil. Onu çok seviyorum ve umarım en kısa sürede kendisi için doğru takımı bulur” dedi.