Balotelli'den kaza sonrası ilk açıklama geldi!

İtalya'da trafik kazası geçiren Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dillingernews'e konuşan Mario Balotelli, "Sarhoş değildim. İnsanlar, sadece Arabayla geçirdiğim kazadan bahsediyor. Böyle saçmalıklardan bahsetmenin modası geçmiş zannediyordum." dedi.

İtalyan yıldız ayrıca, "Başkaları karışmış olsa ya da biri yaralansa anlarım. Sadece bir arabayı parçaladım. Hayatta var olan onca sorundan bahsetmek yerine benim hiçbir değeri olmayan kazam ön sayfalarda yer alıyor." şeklinde konuştu.

İtalya'nın Brescia şehrinde trafik kazası geçiren tecrübeli golcü, kazayı yara almadan atlattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız"