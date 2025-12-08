İSTANBUL 10°C / 7°C
Balotelli'den yıllar sonra itiraf: Finalde oynasaydım gol atardım

Inter'in 2010'daki Şampiyonlar Ligi finaline dair yıllar sonra konuşan Mario Balotelli, o geceye ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Mourinho'nun kendisini finalde oynatmamasına üzüldüğünü söyleyen İtalyan yıldız, oyuna girseydi gol atacağından neredeyse emin olduğunu ifade etti.

8 Aralık 2025 Pazartesi 18:39
Mario Balotelli, Inter'in 2010 yılında Bayern Münih'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı final hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra o günü anlatan Balotelli, hem büyük mutluluğunu hem de Mourinho'nun kararına dair hissettiği hayal kırıklığını paylaştı.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Finalin kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Balotelli, "Dünya Kupası'nı hiç kazanmadım. Ama bence bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey Dünya Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Bu inanılmaz bir deneyimdi." dedi.

"MOURINHO BENİ FİNALDE OYNATMADI"

Maç öncesi Mourinho'nun kendisini antrenmanlarda denediğini ancak son anda karar değiştirdiğini belirten İtalyan yıldız, "Ne yazık ki Mourinho beni finalde oynatmadı. Biraz üzülmüştüm, çünkü Madrid'deki hafta boyunca antrenmanlarda beni sahada deniyordu. Her şey iyi gidiyordu. Sonra maçtan birkaç gün önce kararını değiştirdi. Takım için iyi bir karardı ama o an benim için zordu." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 98 EMİNDİM, OYUNA GİRSEYDİM GOL ATARDIM"

İddialı sözler söyleyen Balotelli, "O dönemde formdaydım. Elbette %100 emin olamazsın ama %98 eminim ki oyuna girseydim gol atardım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

