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Spor

Balotelli'nin kardeşi Menemenspor'da formaya hasret kaldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi.

DHA14 Ekim 2021 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:00
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Sarı-lacivertlilerin sürpriz bir şekilde 6 Eylül'de anlaştığını duyurduğu Barwuah, bu tarihten sonra oynanan 5 müsabakada da forma giyemedi.

Balotelli, Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüpleri gezdikten sonra bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da Süper Lig'de son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplarken, kardeşi Barwuah'ın henüz hazır olmadığı öğrenildi. Antrenman eksiğini kapatmaya çalışan 28 yaşındaki İtalyan santrforun teknik direktör Cenk Laleci'nin gözüne girmek için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi. Balotelli, Barwuah ailesinden 2 yaşındayken evlatlık verilmişti.

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