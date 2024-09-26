İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1632
  • EURO
    38,3178
  • ALTIN
    2935
  • BIST100
    9829.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor

Serbest statüde yer alan Mario Balotelli, Bulgaristan'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

26 Eylül 2024 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor
ABONE OL

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Topsport'ta yer alan habere göre, İtalyan forvet, Bulgaristan'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.