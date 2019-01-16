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Balotelli'yi bedavaya Galatasaray'a teklif ettiler

Adı G.Saray’la anılan İtalyan forvette işler kolaylaştı. Nice Başkanı Riviere, “Balotelli eğer bir kulüple anlaşırsa, serbest bırakacağız” dedi. Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılılar, temaslarını yoğunlaştırdı.

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HAKKINDA birçok spekülasyon çıkan İtalyan forvet oyuncusu Mario Balotelli, Fransa’dan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki İtalyan oyuncunun geleceği hakkında konuşan Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere, “Mario Balotelli’yi çok seviyorum. Nice’te harika zaman geçirdi. Futbolunu burada olgunlaştırdı. Ama artık burada kalacağını düşünmüyorum. Zaten mukavelesi sezon sonunda bitecek. Bir kulüple anlaşırsa onu serbest bırakacağız. Bonservis bedeli istemiyoruz” şeklinde konuştu.

SADECE MAAŞ VE İMZA PARASI

Böylece transferde tek ayrıntı olarak, “Futbolcunun maaşı ve imza parası” kaldı. Galatasaraylı yetkililerin, Balotelli’nin menajeriyle zaman kaybetmeden yeniden temasa geçtikleri öğrenildi. Bonservis bedeli ödenmeyeceği için 28 yaşındaki forvetin isteyeceği yüksek maaşın karşılanması bekleniyor. Ancak imza parası da talep ederse sıkıntı yaşanabilir. Futbolcu boşa çıkacağı için kendisi için ekstra para isteyebilir. O konuda da sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor. Bu transferdeki tek rakip ise Marsilya.

FATİH TERİM GARANTİ VERDİ

Sorunlu bir karakteri olmasına rağmen futbol kalitesi anlamında üst düzeyde bulunan Mario Balotelli konusunda Fatih Terim’in onay verdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Balotelli’yle baş edebileceğini yönetime iletti. Mario Balotelli, Nice formasıyla çıktığı 76 maçta 43 gol, 4 asist ile oynama başarısı gösterdi. Bu sezon ise gözden düştü. Fransa’da çıktığı 10 lig karşılaşmasında gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Nice Kulübü, onun yarım sezonluk maaşından kurtulmak istiyor. Bu yüzden ayrılığı hedefliyor.

(Aksam)

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