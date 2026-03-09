İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Bam Adebayo, Dwyane Wade'nin rekoruna ortak oldu

Bam Adebayo, Miami Heat'in Detroit Pistons karşısında aldığı 121-110'luk galibiyette 24 sayı kaydederek üçlük kariyerinde 10.000 sayı barajını geçti.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Bam Adebayo, Dwyane Wade'nin rekoruna ortak oldu
Bam Adebayo, Miami Heat tarihine geçen önemli bir kilometre taşına ulaşarak kulüp efsanesi Dwyane Wade ile aynı listeye girdi.

Miami Heat'in Detroit Pistons karşısında aldığı 121-110'luk galibiyette 24 sayı kaydeden Adebayo, üçüncü çeyreğin bitimine 9 dakika 29 saniye kala attığı üçlükle kariyerinde 10.000 sayı barajını geçti.

Bu başarıyla birlikte Adebayo, Miami Heat tarihinde Wade'den sonra takım formasıyla 10.000 sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Adebayo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada savunma yönüyle tanınan bir oyuncu olarak draft edildiğini hatırlatarak yıllar içinde hücum oyununu geliştirmek için büyük emek verdiğini söyledi.

"Savunmasıyla bilinen bir oyuncu olarak draft edilmiştim. Ama oyunum üzerinde çok çalıştım ve gelişmek için büyük emek verdim. Bunu kendi sahamızda başarmak benim için unutulmaz bir kilometre taşı."

Miami Heat, iç sahadaki maç serisine Washington Wizards karşılaşmasıyla devam edecek.

  • Dwyane Wade
  • Bam Adebayo

