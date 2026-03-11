Bam Adebayo'dan müthiş performans! NBA tarihine geçti

NBA'de Miami Heat forması giyen Bam Adebayo, tarihe geçen bir performansa imza attı. 28 yaşındaki yıldız pivot, Washington Wizards'a karşı oynanan maçta 83 sayı atarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Adebayo böylece, 2006'da Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

NBA tarihindeki tek daha yüksek performans ise hâlâ Wilt Chamberlain'e ait. Efsane oyuncu, 2 Mart 1962'de 100 sayı atarak kırılması çok zor görünen rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

MAÇIN KISA ÖZETİ

Miami Heat, sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise baştan sona Bam Adebayo oldu.

İlk çeyrekte 31 sayı atan Adebayo, maça adeta fırtına gibi başladı.

Maçı 83 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı.

42 dakika sahada kalan yıldız oyuncu:

20/43 saha içi,

7/22 üçlük,

36/43 serbest atış isabeti yakaladı.

Adebayo ayrıca tek maçta en fazla serbest atış isabeti ve denemesi rekorlarını da kırdı. Önceki rekorlar, 28 isabetle Wilt Chamberlain ve Adrian Dantley'e; 39 denemeyle Dwight Howard'a aitti.

HEAT TARİHİNE DE GEÇTİ

Bu performans yalnızca NBA için değil, Miami Heat kulüp tarihi için de yeni rekorlar anlamına geliyor.

Heat tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu: 83 – Bam Adebayo

Önceki rekor: 61 – LeBron James (2014)

Adebayo'nun kariyerindeki en yüksek skor ise daha önce 41 sayıydı (2021, Brooklyn Nets).

İLK YARIDA REKOR GELDİ

Adebayo ilk yarıda bile tarihi bir performans ortaya koydu.

İlk yarı: 43 sayı

İlk çeyrek: 31 sayı

Miami devreye 76-62 önde girdi.

REKOR KOVALADI

Maçın son bölümünde Heat teknik ekibi Adebayo'yu sahada tutmaya devam etti. Takım arkadaşları da topu sürekli ona vererek rekoru zorlamasını sağladı. Yıldız oyuncu, bitime 1:16 kala kullandığı serbest atışlarla 83 sayıya ulaşarak Kobe Bryant'ı geçti.

DİĞER NOTLAR;

Miami Heat bu galibiyetle üst üste 6. maçını kazandı.

Wizards ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

Washington'da Alex Sarr 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Wizards'ın yıldızı Trae Young diz problemi nedeniyle forma giymedi.