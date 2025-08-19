İSTANBUL 29°C / 21°C
  Bandırmaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Bandırmaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Bandırmaspor maçın hazırlıklarına başladı.

19 Ağustos 2025 Salı 16:36
Bandırmaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Bandırmaspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Cin Çukuru Onur Göçmez Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman ağırlık çalışmasıyla tamamlandı.

Takım kaptanı Atınç Nukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Atko Grup Pendikspor karşısında 2-0 yenildiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buna göre çalışıyoruz. Önemli olan buradan tekrardan ayağa kalkıp istediğimiz sonuçları yeniden alabilmek. 170 gün sonra maç kaybettik. Finalin 90 dakikasını da öyle düşünürsek alışık değiliz. O yüzden bizim için çok üzücü oldu. Tekrardan iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. Hak ettiğimiz üst sıralara tırmanacağız. Bunun da ne gerektirdiğini ve ne yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. Kalitemiz var, enerjimiz var. Bu hafta herkesi tribüne bekliyoruz. Bandırmaspor taraftarı, Bandırmaspor takımı birlikte çok güçlü. Yeniden iyi bir seri başlatıp yükseleceğiz."

