Bandırmaspor Adanaspor'u tek golle mağlup etti

IHA 27 Şubat 2022 Pazar 16:51 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 16:51

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor'da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan'la buluştu. Doğancan'ın gelişine vole ile yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

51. dakikada Bandırmasporlu Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta top Burak Çapkınoğlu'nda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, İsmail Şencan, Mehmet Şahan Yılmaz

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan (Dk. 82 Süleyman Luş), Mulumba, Levent Ayçiçek (Dk. 74 Osmajic), Landel (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 74 Beykan Şimşek), Keny

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz (Dk. 82 Cem Özdemir), Roche, Celil Yüksel, Benasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Ahmethan Köse (Dk. 46 Eren Karadağ), Ciss, Tetteh

Gol: Dk. 18 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 85 Cem Özdemir (Adanaspor)

GÜRSEL: "MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ"

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi sahalarında kazanmak için maça çıktıklarını belirtti.

"Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi." diyen Gürsel, "Bugün takımımız çalıştıklarımızı, düşündüklerimizi oyun anlamında iyi yansıttı. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Sadece girdiğimiz pozisyon sayısına göre bir gol bulabildik, daha önce ikinci golü bulup maçı daha rahat bir konuma getirebilirdik. Bugün burada kazanmasını bildik. Önemli olan üç puandı. Artık bundan sonraki süreçte önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz. O maç için en iyi şekilde hazırlanıp bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KARAFIRTINALAR: "BU MAÇI ÇOK ÇABUK UNUTMAMIZ GEREKİYOR"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Bandırmaspor'un ligin ilk haftasından itibaren ilk 6'nın içinde yer alan bir takım olduğunu aktardı.

Bordo-beyazlı ekibin dominant bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı biraz çekingen oynadık ama ikinci yarı biraz daha cesur oynadık. Rüzgarla beraber belki fırsatları bulabilirdik. Birkaç tane kornerden ve duran toptan pozisyon da geldi. Neticesinde yine burada bir tane duran topla 1-0 mağlup olup dönüyoruz. Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor çünkü burada çok ciddi eksiklerimiz vardı. Beş oyuncumuzu, rotasyonda kullandığımız oyuncuları sakatlıkları nedeniyle buraya getiremedik. Bunlar mazeret değil ama bu oyuncular bugünkü oyunu destekleyebilirdi. İçerideki maçlar çok daha önemli. Burayı çabuk unutup hemen içerideki Manisa FK maçına hazırlanacağız. Rakibi tebrik ediyorum."