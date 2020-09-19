Bandırmaspor - Akhisarspor maçında ilginç protesto

IHA 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:47 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:47

TFF 1. Lig’in 2. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 Bandırmaspor’un galibiyeti ile sona erdi.

Akhisarsporlu oyuncular müsabakanın başlangıç vuruşunu yaptıktan sonra yaklaşık 30 saniye hareket etmedi. Bu sırada ev sahibi ekip oyuncuları da kendi yarı sahalarında paslaştı. Uzun süredir paralarını alamayan yeşil siyahlı futbolcuların, yönetimi protesto etmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiği öğrenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Berat’ın pasıyla ceza sahasına giren Del Valle topu yerden filelere yolladı. 1-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 68 x), Samet Katanalp xx (Selçuk Alibaz dk. 68 xx), Mickael Franck Pote xxx, Erkan Taşkıran xx, Michel Landel xx, Onur Akbay xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx (Emir Halilovic dk. 88 ?)

Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Doğan Can Davas, Gökay Güney

Teknik Sorumlu: Serdar Bozkurt

Akhisarspor: Milan Lukac xx, Avdrıja Vrsajevıc x (Mert Efe Çölbeyi dk. 87 ?), Rajko Rotman xx, Musa Nizam x, Ali Kaan Güneren xx, İrfan Hadzıc xx, Bertuğ Bayar xx (Çekdar Orhan dk. 56 x), Kadir Keleş x, Göksu Mutlu xx, Bjarnason x (Gökmen Aydoğdu dk. 81 ?), Taha Yalçıner x

Yedekler: Halil Yeral, Alperen Babacan, Bora Yılmaz, Onurcan Güler, Hasan Ali Adıgüzel, İlke Nelik, Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu

Gol: Yonathan Del Valle (dk. 19) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Musa Nizam (dk. 77) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Rajko Rotman, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Akhisarspor)