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Spor

Bandırmaspor Antrenörü Ender Traş: Hamlelerimizle maçı çevirdik

1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Bandırmaspor'da Antrenör Ender Traş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Eylül 2023 Cumartesi 20:56 - Güncelleme:
Bandırmaspor Antrenörü Ender Traş: Hamlelerimizle maçı çevirdik
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Ender Traş, "İkinci yarı yaptığımız hamleler ve oyuncularımızın göstermiş olduğu özveriyle maçı forse ettik." dedi.

Traş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok iyi bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Takımda aile ortamının bulunduğunu ve futbolcuların çok istekli olduğunu belirten Traş, şöyle konuştu:

"Sakaryaspor hazırlıklarımızı rakibin eksilerini ve artılarını tartarak yaptığımız planlarla ilk yarıda geri pas yapıp rakibi üstümüze çekerek arkalarına atılan toplarla etkili olmaya çalıştık. Rakibimiz buna müsaade etmeyince ilk yarı silik bir görüntü ortaya çıktı. İkinci yarı yaptığımız hamleler ve oyuncularımızın göstermiş olduğu özveriyle maçı forse ettik. 60-65'inci dakikalarda 3. golü bulabilseydik daha farka giderdik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz ama bunun üzerine koyup daha da iyi bir konuma gelmemiz lazım."

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