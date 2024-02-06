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Spor

Bandırmaspor başkanından tepki! ''Koskoca bir hayali yerle bir etti VAR'daki hakemler''

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

6 Şubat 2024 Salı 23:46 - Güncelleme:
Bandırmaspor başkanından tepki! ''Koskoca bir hayali yerle bir etti VAR'daki hakemler''
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Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Başkan Onur Göçmez'in açıklamaları;

"Kirli bir oyun var. Salı günü beni sevk ederler, çarşamba günü de ceza verirler. Hiç umurumda değil. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler. Galatasaray'ın bizi yenebileceği herhalde tartışılacak bir konu değil. Neden girersiniz devreye, sebebiniz ne, amacınız ne, siz neyin uzantısısınız? Bu futbolun içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz, başkaları utanmıyor. Emeğimizi aldılar, çöp ettiler. Hakkım helal değildir."

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