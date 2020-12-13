Bandırmaspor, Bolu deplasmanında tek golle güldü

IHA 13 Aralık 2020 Pazar 17:07 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 17:07

TFF 1. Lig’in 14’üncü haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Bandırmaspor karşılaşması Bandırmaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada, Boluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in sert şutunu Zülküf kurtardı.

51’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Tugay Kaçar’ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

81’inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen hava topuna yükselen kaleci Mosquera’nın Pote’ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

83’üncü dakikada, penaltıyı kullanan Selçuk Alibaz topu ağlara gönderdi. 0-1

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Ali Tuna xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx (Muhammed Bayır dk. 27 xx), Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx (Alican Özfesli dk. 68 xx), Melih Okutan xx, Bekir Yılmaz xx (Hamza Gür dk. 85 ?), Abdullayev xx (Mihajlovic dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 68 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Abdurrahim Dursun xx, Onur Akbay xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Landel xx, Serna xx (Anıl Başaran dk. 59 xx), Selçuk Alibaz xxx (Gökay Güney dk. 88 ?), Pote xxx (Doğan Can Davas dk. 88 ?), Halilovic xx (Mahamadou Ba dk. 77 xx), Traore xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ali Serçek, Mert Ali Atakulu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Selçuk Alibaz (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir, Bekir Yılmaz, Mosquera, Tugay Kaçar (Boluspor), Onur Akbay, Traore (Bandırmaspor)

REHA KEMAL ERGİNER: "BU MAÇ BİZİM İÇİN FARKLI ŞEYLER İFADE EDİYORDU"

TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, kaybettikleri 3 puanı gelecek hafta telafi etmek istediklerini söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan 3 karşılaşmadan galip ayrıldıklarını anımsatarak, bu maça da kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Erginer, "Kaybettiğimiz için ekstra üzgünüz çünkü bu maç bizim için farklı şeyler ifade ediyordu. Bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek, artık alt tarafla ilişkimizi bayağı kesip üstteki takımlarla makası daraltma anlamında çok önemli maçtı." diye konuştu.

Erginer, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Aslında maçı kazandıracak gol pozisyonlarını da bulduk ama değerlendiremedik. Kalemize pozisyon vermeden bir penaltı golüyle mağlup olduk. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var ama şu yoğun periyotta önümüze bakmalıyız. Kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ERKAN SÖZERİ: "DEPLASMANDA ALINAN HER 3 PUAN ÇOK KIYMETLİ"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise çok kıymetli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Deplasman galibiyetlerinin her takım için çok önemli olduğuna işaret eden Sözeri, "Deplasmanda alınan her 3 puan çok kıymetli. Bursa maçında iyi oynamamıza rağmen talihsiz mağlubiyet almıştık. Son haftalarda zaten oyun olarak gelişim anlamında güzel çıkışımız var. Bursa maçında biraz bireysel hatalarla maçı kaybetmiştik ama burada telafi etmesini bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Sözeri, güzel galibiyet olduğunu, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını kaydetti.