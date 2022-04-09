Bandırmaspor, Boluspor'u zorlanmadan yendi

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 3-0 mağlup etti.
11. dakika Keny'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Landel'in vuruşu ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Levent'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut önce üst direğe, sonra kalecinin sırtına çarparak filelerle buluştu. 2-0
19. dakikadaki Boluspor akınında Bregu'nun ceza alanı dışından sert şutu direğin yanından dışarı gitti.
37. dakikada soldan kullanılan kornerde topu önünde bulan Beykan, plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi: (3-0)
53. dakikada Kenyy'nin ceza sahasında vurduğu sert vuruşla kaleci Selmani topu uzaklaştırdı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 63 Osmajic), Keny
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Arda Hilmi Şengül, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Dk. 46 Eray Ataseven), Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Kemal Rüzgar), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Novak), Berk Yıldız, Bregu (Dk. 58 Arda Köksal), Balaj
Goller: Dk. 11 Landel, Dk. 13 Levent Ayçiçek, Dk. 37 Beykan Şimşek (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tugay Kaçar, Dk. 80 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 23 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)