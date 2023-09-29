Bandırmaspor, deplasmandan üç puan ile döndü

Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor deplasmanda konuk olduğu Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti. Ayrıca maçın tek golünü atan Levent Ayçiçek 66. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Ümraniyespor'da, Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir ilk 45 dakika da forma giyerken, Galatasaray'dan kiralanan İlhami Siraçhan Nas oyuna 83. dakikada dahil oldu.
Bandırmaspor bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltti, Ümraniyespor ise 2 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Bandırmaspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Çorum FK'yı konuk ederken, Ümraniyespor deplasmanda Altay'a konuk olacak.