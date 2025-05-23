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Spor

Bandırmaspor evinde de kazandı ve adını finale yazdırdı

Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve toplam skorda 5-1'lik bir üstünlük sağlayarak play-off finalinde Karagümrük'ün rakibi oldu.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Bandırmaspor evinde de kazandı ve adını finale yazdırdı
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı.

17 Eylül'de oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Bandırmaspor'un golünü 90+2'de Marco Paixao kaydetti.

Bu skor ile birlikte ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, toplam skorda 5-1'lik üstünlük sağlayarak adını play-off finaline yazdırdı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Play-off finalinin adı Karagümrük - Bandırmaspor oldu. Final maçı 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Final tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

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