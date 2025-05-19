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Spor

Bandırmaspor, final kapısını araladı

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı.

Haber Merkezi19 Mayıs 2025 Pazartesi 22:16 - Güncelleme:
Bandırmaspor, final kapısını araladı
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı.

Karşılaşmada Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltı noktasından Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 27. dakikada Florent Hasani attı.

Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

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