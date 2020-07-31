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Spor

Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'ı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'i kadrosuna katmayı başardı.

IHA31 Temmuz 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 19:21
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TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray’dan Ferhan Evren ve Gökay Günay’i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Giresunspor’dan Del Valle ve Balıkesirspor’dan Otoo’yu renklerine bağlayan bordo-beyazlı kulüp, iki yeni transfer daha gerçekleştirerek taraftarına bayram hediyesi verdi.

Bandırmaspor, Galatasaray’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney’ı satın alma opsiyonlu birlikte 1 yıllık kiraladı.

Kulüp yetkilileri, 2 Ağustos Pazar günü yapılacak genel kurulda yeni yönetimin belirlenmesi ardından transferlerin hız kazanacağını ifade etti.

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