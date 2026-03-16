16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  Bandırmaspor ile Iğdır FK yenişemedi
Spor

Bandırmaspor ile Iğdır FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
Bandırmaspor ile Iğdır FK yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında, Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 46 Kehinde), Ndongala (Dk. 69 Badji), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bacuna, Bruno (Dk. 69 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 87 Doğan Erdoğan), Ryan Mendes, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güral Vural (Dk. 87 Ali Yaşar)

Sarı kartlar: Dk. 34 Güray Vural (Iğdır FK), Dk. 36 Hikmet Çiftçi, Dk. 45+2 Enes Aydın, Dk. 54 Kehinde (Bandırmaspor)

