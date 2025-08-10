Bandırmaspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u kendi evinde konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Sakaryaspor'un golünü 36. dakikada Gael Kakuta kaydederken, Bandırmaspor'un golünü ise 75. dakikada Wilson Samake attı.

Sakaryaspor'un kaptanı Caner Erkin, 52. dakikada Gael Kakuta'nın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesinden dolayı yoğun itiraz gösterdi ve maçın hakemi Alpaslan Şen tarafından kırmızı kart görerek 56. dakikada oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takımda, yeni sezona 1 puanla başladı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)