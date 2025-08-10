İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bandırmaspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı
Spor

Bandırmaspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u kendi evinde konuk etti. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Bandırmaspor ile Sakaryaspor puanları paylaştı
ABONE OL

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u kendi evinde konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Sakaryaspor'un golünü 36. dakikada Gael Kakuta kaydederken, Bandırmaspor'un golünü ise 75. dakikada Wilson Samake attı.

Sakaryaspor'un kaptanı Caner Erkin, 52. dakikada Gael Kakuta'nın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesinden dolayı yoğun itiraz gösterdi ve maçın hakemi Alpaslan Şen tarafından kırmızı kart görerek 56. dakikada oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takımda, yeni sezona 1 puanla başladı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.