7 Mart 2026 Cumartesi
  • Bandırmaspor, İstanbulspor'u tek golle yendi
Spor

Bandırmaspor, İstanbulspor'u tek golle yendi

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 18:18
Bandırmaspor, İstanbulspor'u tek golle yendi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 62 Ndongala), Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Mulumba), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Tanque (Dk. 72 Badji)

İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk. 72 Mamadou), Duran Şahin, Mendy, Özcan Şahan, Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 72 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Krstovski)

Gol: Dk. 3 Amaral (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel (İstanbulspor)

