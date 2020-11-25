İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,003
  • EURO
    9,5318
  • ALTIN
    467.067
  • BIST100
    1325.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bandırmaspor, kupada 3. Lig takımına elendi
Spor

Bandırmaspor, kupada 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:28
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur karşılaşmasında, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, İsmail Emre, Emre Doğu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran, İshak Çakmak (Dk. 46 Landel), Doğan Can Davas, Serna ( Dk. 46 Pote), Bora Onay Ergin ( Dk. 46 Halilovic), Mert Ali Atakulu ( Dk. 59 Gökay Güney), Traore, Hüseyin Arabacıoğlu

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu (Dk. 63 Emre Alan), Baha Kısacık (Dk. 56 Ahmet Kutluer), Selman Sevinç, Erdem Dikbasan ( Dk. 85 Furkan Akın), Metin Güler, Halil İbrahim Şagar, Yusuf Bildik, İbrahim Çağrı Oğuz ( Dk. 56 Onuray Köse) Alperen Can ( Dk. 46 Mahmuthan Samet Acar), Nebi Tiryakioğlu

Gol: Dk. 40 Nebi Tiryakioğlu (Darıcı Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Landel (Bandırmaspor), Dk. 89 Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.