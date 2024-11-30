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Spor

Bandırmaspor, Malatya engelini 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Bandırmaspor, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

30 Kasım 2024 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Malatya engelini 2 golle geçti
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Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Paixao, 61. dakikada ise Diakhaby kaydetti.

Ev sahibi ekip ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bandırma, 28 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Iğdır deplasmanına gidecek. Malatyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

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