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Spor

Bandırmaspor - Manisa FK maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Manisa FK golsüz berabere kaldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:38
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mulumba'nın kale içine ortasında Hakan Barış ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Kaleci Muahmmed topu son anda çeldi.

65. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında uzun topla ceza alanı içine giren Keny'nin kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

83. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Levent Ayçiçek'in sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Allyson, Alpay Koldaş, Mulumba (Dk. 71 Pucko), Guido Koçer (Dk. 46 Landel), Keny, Mehmet Özcan (Dk. 87 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk. 62 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun, Osmajic (Dk. 71 Akabueze)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Dk. 86 Kouter), Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Ozegovic (Dk. 86 Diallo), Özgür Çek (Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Tabekou (Dk. 62 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 73 Okan Eken)

Sarı kartlar: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 43 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 43 Osmajic, Dk. 65 Caner Cavlun, 90+2 Allyson (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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