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Spor

Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki oyuncu Mehmet Özcan ile yeniden anlaştıklarını duyurdu.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı duyurdu
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Bandırmaspor, 25 yaşındaki futbolcu Mehmet Özcan ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Bandırmaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Antrenör Mustafa Gürsel ile anlaşma yapan Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu Mehmet Özcan ile de yeniden anlaştıklarını duyurdu.

BANDIRMASPOR'UN AÇIKLAMASI

Balıkesir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeniden Hoş Geldin Mehmet Özcan! Profesyonel futbolcumuz Mehmet Özcan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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