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Spor

Bandırmaspor, Pendikspor'u 90+5'te devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Pendikspor'u 90+5'te Kerim Avcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 43. dakikasında Bandırmaspor'da Atabey Çiçek, penaltı atışından yararlanamadı.

18 Aralık 2022 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Pendikspor'u 90+5'te devirdi
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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada Atabey Çiçek ceza sahası içerisinde topla buluştuğu sırada Pendikspor oyuncusu Berkay Sülüngöz'ün müdahelesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Atabey Çiçek'in kullandığı penaltıyı kaleci Burak Öğür kurtardı.

54. dakikada Bandırmaspor tarafından sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan taç atışında karambole seken topu önünde bulan Caner Hüseyin Bağ sağ ayağının ucuyla topa dokundu ancak kaleci Burak Öğür topu çıkardı.

74. dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan çıktığı atakta Sedat Şahintürk ceza sahasına girerek sol ayağı ile yakın köşeye sert vuruşunda topu kaleci çıkardı.

90+5. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcının sol kanattan ceza sahası dışından sert vuruşunda uzak köşeye topu fileler ile buluşturdu. 1-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Şener, Emir Eray Eyisoy

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 54 Kerim Avcı), Atabey Çiçek (Dk. 68 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Manos), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 86 Oğuz Kaan Güçtekin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 68 Sedat Şahintürk)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Dk. 83 Ahmet Yazar), Regattin (Dk. 83 Muhammed Akarslan), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç (Dk. 74 Enes Keskin), Thuram (Dk. 69 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Erhan Kara (Dk. 70 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya

Gol: 90+5 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Kappel (Pendikspor)

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