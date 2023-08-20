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  • Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan: Takımımın isteği ve arzusundan memnunum
Spor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan: Takımımın isteği ve arzusundan memnunum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, Boluspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2023 Pazar 21:22 - Güncelleme:
Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan: Takımımın isteği ve arzusundan memnunum
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Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında evinde oynadığı Boluspor'la 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, skordan memnun olmadığını söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Parlatan, şöyle konuştu:

"Maçta gol bulmak adına her şeyi yaptık, gol pozisyonlarına da girdik. İkinci yarı rüzgarın da etkisiyle ilk yarı gibi etkili olamadık ama son 15 dakika takımım galip gelmek adına ön alanda baskı kurup yüksek tempo yapmaya çalıştık. İki maçta da hem koşu mesafesi hem ayakta kalmak hem de oyunu güzelleştirmek adına iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Topun oyunda kalma süresini artırmaya çalışıyoruz. Bugünkü skordan memnun değilim ama takımımın zaman zaman hem oyunundan hem de isteği ve arzusundan memnunum."

  • Teksüt Bandırmaspor
  • teknik direktör
  • 1 Lig

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