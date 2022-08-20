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Spor

Bandırmaspor, Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)

BEYÇİMENTOR BANDIRMASPOR: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)

GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)

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