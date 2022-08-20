Bandırmaspor, Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
STAT: Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Burak Cansız
TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Tarık Çamdal, Gökhan Akkan, Rotman, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 80 Savic), Bünyamin Yürür (Dk. 64 Atakan Üner), Olatunbosun, Muhammed Demirci (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 58 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 46 Kone)
BEYÇİMENTOR BANDIRMASPOR: Gelios, Berkan Mahmut Keskin, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Levent Ayçiçek (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 86 Camara), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 87 Atabey Çiçek), Manos (Dk. 66 Dembele)
GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Kerim Avcı (Beyçimentoz Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk.45+1 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), 45+2 Cisse, Dk. 81 Emre Koyuncu, Dk. 90 Rotman, Dk. 90+7 Tarık Çamdal (Tuzlaspor)