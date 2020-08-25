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Spor

Bandırmaspor yeni transferi Otoo ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırmaspor, geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Mahatma Otoo ile yollarını ayırdı. Otoo'nun ailesel problemleri nedeniyle ayrıldığı açıklandı.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:53
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Bandırmaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Balıkesirspor’dan transfer ettiği Mahatma Otoo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlılar ile Afyon kampında çalışmalara katılan Otoo’nun ailesel problemlerinden dolayı kulüp ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtilirken, yapılan açıklamada, "Bandırmaspor kulübü olarak bu süreçte maddi ve manevi bütün vecibelerimizi yerine getirmiş olup, aramıza katıldığı ilk günden itibaren oyuncu karakteri ve ahlakıyla kendini bizlere sevdiren futbolcu kardeşimize bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

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