İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bandırmaspor'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

2 Kasım 2024 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Bandırmaspor'a tek gol yetti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.

Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.