Bandırmaspor'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.