Bandırmaspor'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 55'te Lois Diony kaydetti.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Bandırmaspor stoperi Atınç Nukan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor, puanını 50'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, İstanbulspor'u konuk edecek.