Bandırmaspor'a yeni stat için imza kampanyası

AA 20 Mart 2022 Pazar 13:48 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 13:48

Kulüp başkanı Onur Göçmez, Eski Bandırma İskelesi'ndeki "Bordo" alışveriş mağazası önündeki stantta imza vererek, Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneğinin öncülük ettiği kampanya hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bandırmalıların şehirlerine ve şehirlerinin markası Bandırmaspor'a daha fazla sahip çıkmasını istediklerini belirten Göçmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 5 bin imza toplandı ve kampanya sürekli büyüyor. Bandırmaspor, çok köklü bir camia olmasına rağmen ne yazık ki bunun karşılığını alamıyor. Bandırmaspor Kulübü bir anonim şirket değil, bir dernektir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarının takdir edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halen maçlarımızı oynadığımız stat, bizim için dezavantaj oluşturuyor. Stadımızda bu sezon 3-4 maçımızda problemler yaşadık. Bandırmaspor, birçok kulübe göre maliyeti düşük bir kadroyla modern futbol oynayarak büyük başarılar elde ediyor. Böylece de şehir takımlarının başarısını ve gücünü gösteriyor. Bandırma'ya yeni stat yapılmasını ve bu imza kampanyamızın tüm Türkiye'de desteklenmesini istiyoruz."