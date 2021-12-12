Bandırmaspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

12 Aralık 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:19

Spor Toto 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Gökay Güney ve Veysel Sapan süresiz olarak, Michel Landel ise süreli olarak kadro dışı bırakıldı.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel oyuncularımızdan Gökay Güney ve Veysel Sapan süresiz olarak kadro dışı bırakılmış ve kendilerine izin verilmiştir. Michel Landel ise bir sonraki karara kadar süreli olarak kadro dışı bırakılmış olup; antrenmanlarına takımdan ayrı planlanmış şekilde devam edecektir. Mücadelemiz Bordo Beyaz ruhumuzla kol kola devam edecektir. Saygılarımızla duyurulur."