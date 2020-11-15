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Spor

Bandırmaspor'da 4 koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekibi RH Bandırmaspor'da, Altınordu deplasmanı öncesi yapılan rutin Covid-19 testlerinde iki futbolcu ve iki kulüp personeli sonucu pozitif çıktı.

IHA15 Kasım 2020 Pazar 10:43 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 10:43
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Bordo-beyazlılar da İzmir depremi nedeniyle ertelenen ve 17 Kasım Salı günü oynanacak Altınordu deplasman maçı öncesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımın yapılan testlerde iki futbolcu ve iki personelin sonucu pozitif çıktı.

RH Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan Covid-19 testi sonuçlarında 2 futbolcumuz ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmıştır. Sonucun ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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