İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7287
  • EURO
    22,1409
  • ALTIN
    1310.49
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bandırmaspor'da Ersan Parlatan dönemi başladı
Spor

Bandırmaspor'da Ersan Parlatan dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Bandırmaspor'da Ersan Parlatan dönemi başladı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig takımlarından olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

45 yaşındaki Ersan Parlatan'ın; Viktoria Berlin, Berliner AK, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptığı belirtildi.

  • Ersan Parlatan
  • Bnadırmaspor
  • 1lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.