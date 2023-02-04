Bandırmaspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor, Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bandırmaspor yönetimi teknik direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesini fes ettiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Denizlispor'a 4-1 mağlup olan Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu kadar ucuz goller yerseniz bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor." dedi. Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4-1'lik bir mağlubiyetin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. Bandırmaspor yönetimi yaptığı açıklamada; "Bugün kendi evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşması sonrası Hocamız Mesut Bakkal'ın sözleşmesi fesih edilerek kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." şeklinde açıklama yapıldı.