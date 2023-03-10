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Spor

Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlüğe son olarak Kasımpaşa'da görev alan Sami Uğurlu'yu getirdi.

AA10 Mart 2023 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi
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Beyçimento Bandırmaspor'da, İlker Püren ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

SAMİ UĞURLU'NUN KARNESİ

Sami Uğurlu, daha önceden Altınordu, Eskişehirspor, Altay FK, Ankaragücü ve Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca son olarak Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi de yaptı.

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