Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi

Beyçimento Bandırmaspor'da, İlker Püren ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

SAMİ UĞURLU'NUN KARNESİ

Sami Uğurlu, daha önceden Altınordu, Eskişehirspor, Altay FK, Ankaragücü ve Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca son olarak Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi de yaptı.