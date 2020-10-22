Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:02

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin noter kanalıyla tek taraflı fesih işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Bandırmaspor Yönetimi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktör Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamamış olup; noter kanalı ile tek taraflı fesih işlemleri şu an itibariyle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."