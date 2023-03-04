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Spor

Bandırmaspor'dan 3 transfer birden

Ara transferin hareketli ekibi Bandırmaspor, kadrosuna üç ismi daha kattı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Bandırmaspor'dan 3 transfer birden
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Bordo-beyazlılar, Adanaspor'dan Samuel Tetteh, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ve Yeni Malatya'dan Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı. İki oyuncu sezon sonuna kadar Bandırmaspor'un başarısı için ter dökecek. Arda ise 2.5 yıllık imza attı.

2021'den bu yana Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki Ganalı forvet Tetteh, bu sezon 21 maçta 6 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

Sezonun ilk yarısında Adanaspor'da kiralık oynayan ve bonservisi Başakşehir'de olan 21 yaşındaki sol bek Emre, 22 maçta 2 asist yaptı.

24 yaşındaki stoper Arda ise bu sezon Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ile 15 maça çıktı.

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