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Spor

Bandırmaspor'dan 90+6'da müthiş geri dönüş

Bandırmaspor ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçta, Tuzlaspor'u Hakan Bilgiç, Abdurrahim Dursun ve 90+6'da Samet Asatekin'in kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup etti.

21 Mart 2021 Pazar 16:08 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 16:08
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TFF 1. Lig'in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cem Özbay, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Berat Satılmış (Dk. 72 Del Valle), Pote (Dk. 90+3 Torje), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 90+1 Halilovic), Hakan Bilgiç (Dk. 72 Orhan Ovacıklı ), Mehmet Yiğit, Gökay Güney

Tuzlaspor: Metin Erol, İsmail Konuk, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic (Dk. 77 Onur Ayık), Ahmet Yazar (Dk. 46 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 46 Alan), Erdem Özenç (Dk. 55 Samet Asatekin), Thuram, Rotman, Anıl Karaer (Dk. 55 Yasin Güreler)

Goller: Dk. 1 Thuram, Dk. 7 Gökcan Kaya (Tuzlaspor), Dk. 45+2 Hakan Bilgiç, Dk. 53 Abdurrahim Dursun, Dk. 90+6 Samet Asatekin (kendi kalesine) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 38 İsmail Konuk, Dk. 57 Yohou (Tuzlaspor)

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