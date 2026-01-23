İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Bandırmaspor'dan Adana'da net galibiyet
Spor

Bandırmaspor'dan Adana'da net galibiyet

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

23 Ocak 2026 Cuma 22:40
Bandırmaspor'dan Adana'da net galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Burak Sami Şad

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 76 Mert Menemencioğlu), Diyar Zengin (Dk. 46 Yücel Gürol), Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar (Dk. 82 Kayra Saygan)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Enes Çinemre), Amaral (Dk. Badji), Kerim Alıcı (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Dk. 90 Yusuf Can Esendemir), Tanque

Goller: Dk. 24 Tanque, Dk. 34 Amaral, Dk. 90+4 Badji (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Tanque, Dk. 69 Enes Çinemre, Dk. 86 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 43 Enes Demirtaş (Adana Demirspor)

