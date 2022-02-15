Bandırmaspor'dan hakemlere kart tepkisi

DHA 15 Şubat 2022 Salı 16:09 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 16:09

Play Off yolunda sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan başkan Göçmez, taraftara da takıma destek konusunda çağrı yaptı. Bandırmaspor yönetimi sezonun ikinci yarısındaki maçların kritik anlarında hakem hatalarına maruz kaldıklarını düşünüyor. Bandırmaspor Başkanı Göçmez, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 5 maçta 14 sarı, 1 kırmızı kart gördük. Bize karşı çok kolay kart çıkarılıyor. Cezalı oyuncularımız da artınca ideal kadroyu kurmakta güçlük çekiyoruz. Eyüpspor maçında hakem tarafından normal müdahale olarak görülen pozisyon sonrası Kerim Avcı'nın MR'ı çekildi. Kulüp doktoru oyuncumuzun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirdi. Çok yazık" diye konuştu.

Göçmez, sınırlı imkanlarla Bandırmaspor'u önemli yerlere getirmek için mücadele verdiklerini maçlarda hakemlerden de adil yönetim beklediklerini vurguladı.