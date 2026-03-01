Bandırmaspor'dan kritik 3 puan

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-1 kazandı.

Bandırmaspor'u galibiyete taşıyan golleri 41. dakikada Joao Amaral ile 85. dakikada Emirhan Acar kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi.

Bu sonuçla birlikte play-off takibini sürdüren Bandırmaspor 42 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Ümraniyespor gelecek hafta Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak, Bandırmaspor ise kendi sahasında İstanbulspor'a konuk olacak.