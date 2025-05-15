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Spor

Bandırmaspor'dan Süper Lig yolunda ilk adım!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Bandırmaspor'dan Süper Lig yolunda ilk adım!
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Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Mexer ve 62. dakikada Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak.

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.

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